Fanno shopping di sigarette con il bancomat rubato a un turista. Acciuffati dai carabinieri

Acquistano sigarette con un bancomat rubato, due arresti. È accaduto l’altra sera nel piazzale di Porta al Prato. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio per il contrasto ai furti e alle spaccate, hanno arrestato due cittadini algerini, 51 e 20 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito altrui. I due avevano appena acquistato 173 euro di pacchetti di sigarette, quando sono incappati in un controllo. I due erano in possesso, secondo quanto ricostruito, di uno zaino contenente 90 euro in contanti, oltre a documenti personali e un bancomat sottratto poco prima a un turista messicano, in un pub in piazza Santa Maria Novella. Il bagaglio è stato restituito al proprietario, mentre i pacchetti di sigarette sono stati sequestrati.