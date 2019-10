Incisa Valdarno (Firenze) , 5 ottobre 2019 - I carabinieri hanno denunciato a piede libero un giovane di Incisa Valdarno,incensurato, per falsità materiale commessa dal privato in relazione a ricette mediche. Secondo quanto accertato dai carabinieri

Il ragazzo, nello scorso mese di settembre, aveva contraffatto delle ricette “bianche” ricevute dal proprio medico di base per acquistare alcune confezioni di un potente analgesico a base oppiacea. Per fortuna i farmacisti di zona (a Incisa e a Figline) insospettiti da tali richieste, hanno contattato il medico che ha scoperto l’illecito inganno denunciando l’accaduto ai carabinieri.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di sequestrare 2 ricette mediche presentate presso una farmacia e, a seguito di perquisizione domiciliare d’iniziativa, una scatola del medicinale con sole 2 pasticche ancora presenti. Il giovane, vistosi scoperto, ha ammesso di aver contraffatto 4 ricette mediche per l’acquisto del farmacoinoltre, lo stesso, già in passato affetto da crisi d’ansia, ha dichiarato di aver commesso il fatto per estraniarsi dai problemi familiari che portano spesso i propri genitori a litigare.