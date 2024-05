Fair Play Menarini premia i giovani campioni di sportività

Firenze, 30 maggio 2024 – Saranno consegnati il prossimo 5 giugno nel salone d'onore del Coni a Roma i premi Fair Play Menarini. L’occasione sarà la presentazione della 28esima edizione del premio, quando saranno annunciati i nomi dei futuri ambasciatori del Fair Play Menarini - in programma il 3 e 4 luglio a Firenze e Fiesole - che saliranno poi sul palcoscenico della serata conclusiva della manifestazione come modelli virtuosi di "gioco corretto", in gara e nella vita.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento della categoria 'Giovani' del Fair Play Menarini, istituita nel 2023 per valorizzare i più bei gesti di etica e solidarietà compiuti dalle nuove generazioni di sportivi, il calciatore cremonese dell'Asd Esperia Nicolò Vacchelli, classe 2010: lo scorso ottobre è inciampato nel corso di un'azione, ottenendo un calcio di rigore a favore della propria squadra ma poi"ha spiegato all'arbitro di non aver subito fallo, facendogli cambiare decisione".

Tra i vincitori anche il velocista Gioele Gallicchio, 10 anni, per il gesto compiuto al Gran galà degli esordienti 2023 di Lucca: nel finale dei 400 metri, dopo aver visto scivolare in pista un avversario, si è fermato per aiutarlo a rialzarsi, al prezzo di rinunciare alla vittoria. La rosa si completa con l'Under 14 femminile dell'Asd Golfobasket: a gennaio le giocatrici di pallacanestro hanno spalancato le porte delle loro case alle avversarie, ospitandole durante la trasferta. In questo modo è stato possibile giocare ben due partite, recuperando il match di andata, annullato causa maltempo.

"Il fair play è il filo rosso che unisce questi giovani sportivi ai campioni che saranno premiati - dichiarano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del board della Fondazione Fair Play Menarini -. Non bisogna necessariamente guardare ai palmares delle star internazionali per trovare i valori del 'gioco corretto', e queste tre storie lo dimostrano". (ANSA).