Fa’atama e Trumpet. Danza dei diritti umani

La danza per raccontare i diritti umani e la guerra legati al mondo delle donne, per la sezione Km 0 della rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle), in via Amelindo Mori. Edizione 2023 -2024, la ventesima, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. Oggi alle 17 Kinesis Contemporary Dance Company presenta due momenti divisi tra "Fa’atama" e "Trumpet". Fa’atama, ovvero, un duo al centro di tutto, un duo al centro di un tema. Trumpet è il suono delle trombe, la melodia, un suono interiore che lo chiama. Non possiamo rifiutarci.

Fa’atama è un termine samoano per persone nate donna che si identificano e/o si comportano come un uomo, la coreografia è ispirata al libro "Matalasi" di Jenny Bennett- Tuionetoa, attivista per i diritti umani che usa la scrittura come strumento di sensibilizzazione sulle questioni Lgbtqia. Matalasi è un racconto sulla vita di un fa’atama, ambientata il giorno del suo matrimonio come donna, accettato per non recare danno alla famiglia. "Trumpet" è una performance inequivocabile perché il tema è la guerra. Donne soldato che pianificano la battaglia e prima di partire festeggiano il loro futuro successo. Terminata la festa, partono per portare a termine il loro compito, ma quando devono far esplodere la bomba, una di loro ha paura e si ritira.

La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti, Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi, prosa e jazz & wine, teatro popolare toscano, km zero e altri eventi. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.