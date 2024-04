Cane scivola in Arno, salvato dai vigili del fuoco

Bagno a Ripoli (Firenze), 28 aprile 2024 – La disavventura di un cane. Nel pomeriggio di oggi l’animale è caduto in Arno all’altezza della nuova pescaia in via della Massa, a Bagno a Ripoli.

Non riuscendo a risalire, sono stati chiamati i vigili del fuoco che arrivati subito sul posto si sono calati nel fiume e hanno raggiunto a nuoto l’animale.

Recuperato da parte della squadra di terra e del nucleo sommozzatori, il cane è stato riportato sulla sponda e poi riconsegnato in buone condizioni di salute al proprietario.