"L’Expo di Dubai vetrina mondiale. Promuoveremo il brand Firenze"

Firenze, 9 ottobre 2021 - Da oltre 20 anni Destination "Florence Convention & Visitors Bureau" è l’ente ufficiale di promozione della destinazione, con la missione di attrarre grandi eventi, congressi, matrimoni internazionali e turismo di qualità. È una società consortile senza scopo di lucro e oltre 300 sono le aziende partner che operano nel segmento turistico locale. Partner è anche il Comune di Firenze. Il presidente del Destination Florence Convention & Visitors Bureau, Federico Barraco, sarà a Dubai nel padiglione Italia di Expo per raccontare le opportunità della nostra città e incontrare potenziali investitori.

Presidente, un’importante opportunità?

"Firenze è tra i protagonisti dell’Expo. Molteplici esposizioni per regalare al pubblico internazionale le eccellenze, artistiche e di ingegno, della nostra città. Come Destination Florence Convention & Visitors Bureau siamo arrivati a Dubai perché riteniamo sia veramente un’occasione di grande spessore per valorizzare il brand di Firenze. Vogliamo raccontare le opportunità che è in grado di offrire la città. Stiamo parlando con interlocutori che potrebbero un domani essere interessati a investire nel nostro territorio". Firenze è pronta ad essere una destinazione stellata? "Senza dubbio e non solo per il suo carattere artistico che da sempre la connota, ma anche per un programma di eventi, unici e di richiamo, che sarà importante realizzare. Dobbiamo lavorare sulla pianificazione a medio e lungo termine, sulla comunicazione e sul marketing per promuovere il marchio fiorentino. Manifestazioni come l’Expo sono straordinarie, poiché hanno una cassa di risonanza mondiale che permettono di esportare un assaggio del Made in Italy, della nostra innovazione e creatività".

Il 2022 sarà finalmente l’anno del rilancio per Firenze? "Ne siamo convinti. Abbiamo necessità di grandi appuntamenti che siano attrattori di un turismo stabile e di alta gamma, sia nazionale che di nuovo straniero, dopo la contrazione dettata dalla pandemia. Vogliamo momenti che contribuiscano alla crescita economica e a un costante arricchimento culturale, proponendo un’offerta al passo con la domanda e gli interessi del pubblico odierno. Vogliamo potenziare la parte congressuale così come gli eventi legati al settore del lusso e il wedding. Possiamo tornare ad avere un flusso invidiabile di turismo, ma migliorato nel target rispetto al passato".

mo. pi.