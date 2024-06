Ex studenti si ritrovano dopo 50 anni e fanno una grande festa. Con tanto di mattonella rievocativa

Dopo 50 anni si sono ritrovati i diplomati dell’anno scolastico 1973/1974 dell’istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Firenze, specializzazione Edilizia, per un pranzo dove hanno ricordato gli anni scolastici ricchi di episodi anche molto divertenti. Per ricordo si sono fatti fare una mattonella scritta a mano da un ceramista di Montelupo Fiorentino con un supporto in legno fatto da uno scultore artigiano del legno di Settignano. Una bella rimpatriata dopo tanto tempo, per rinsaldare vecchie amicizie.