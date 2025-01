Ex Gkn: sì al licenziamento collettivo. Serve ai creditori e definisce il passivo

Ex Gkn di Campi Bisenzio, il tribunale dà il via libera alla procedura di licenziamento collettivo. Dopo quasi quattro anni di vertenza, e due ricorsi vinti dalla Fiom per condotta antisindacale - l’ultimo dei quali concluso con l’ordine, da parte del tribunale di Firenze, di rispettare la procedura della norma anti-delocalizzazioni – arriva l’autorizzazione datata 9 gennaio 2025. E la novità sta proprio qui: nella risposta del tribunale di Firenze, quinta sezione (imprese e fallimenti), alla richiesta di Qf, e alle motivazioni dietro alla decisione.

In sostanza, il tribunale spiega che l’azienda – che oltre un mese fa ha chiesto di poter accedere a concordato – il 16 dicembre scorso ha richiesto l’autorizzazione per poter procedere all’avvio della procedura di licenziamento collettivo ‘classica’, già tentata nel 2023 e, da Gkn, nel 2021. E, letto il parere favorevole dei commissari giudiziali, l’atto viene ritenuto coerente col piano liquidatorio che la società intende presentare, e risulterebbe funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori dal momento che consente di definire il passivo ed evitare la maturazione di crediti prededucibili, avendo la società esaurito da tempo la cassa integrazione.

Non solo: il tribunale dà il suo ok dopo aver tenuto conto che anche nell’alternativa della liquidazione giudiziale, richiesta da molti dipendenti oltre che dalla Fiom di Firenze, Prato e Pistoia, non vi sarebbero alternative utilmente praticabili. Non c’è, insomma, altra via.