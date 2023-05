Ex Don Gnocchi, regna ancora il degrado

Da qualche settimana i cittadini di Pozzolatico segnalano strani movimenti a Villa Larderel: la trecentesca residenza della famiglia De Larderel, è stata fino al 2011 sede del centro Don Gnocchi, poi per qualche anno del liceo steineriano. Nel 2017 la Regione ha venduto i suoi 14.000 metri quadri per 9,13 milioni di euro al fondo i3-Università gestito da Invimit, società del ministero dell’Economia. Ma ancora è abbandonata a se stessa. "Vediamo persone che entrano ed escono con materassi e materiale vario – denunciano alcuni cittadini –. Ci dormono e sappiamo che sono stati trafugati antichi grandi vasi in cotto e anche le gronde dell’edificio. Molte finestre sono state rotte". C’è stata una raccolta firme tra gli abitanti della zona e una lunga lettera è stata inviata alla proprietà, al Comune, alla Regione, in cui denunciano anche episodi di scarsa sicurezza. Chiedono all’amministrazione e a chi di dovere di intervenire. Il neo sindaco Riccardo Lazzerini conosce bene la situazione: "Ne ho già parlato con la prefettura e allertato le forze dell’ordine. Con chi di competenza faremo di tutto per tutelare la villa e anche la sicurezza della frazione". E per Villa Larderel ha un progetto: "Farla tornare una struttura sociosanitaria e comunque funzionale al territorio".