Eventi Trecento volontari per una festa

di Andrea Settefonti

A poco meno di un mese dall’inizio, già si lavora alla 17ª edizione della Festa del volontariato sancascianese, organizzata da oltre 20 associazioni locali, che si terrà dal 2 al 10 settembre nell’area del Parco del Poggione. Giovani e adulti del territorio sono già all’opera per una nuova esperienza di solidarietà che coinvolge 250 volontari di ogni età, dai 12 anni agli over 80. La festa di tutti e per tutti, realizzata in collaborazione con il Comune e patrocinata dalla Regione, ha già pronto un programma che mescola eventi musicali, culturali, ambientali e sportivi.

"La festa è volontariato – dichiarano Ilaria Manzati ed Emma Matteuzzi, presidente e vicepresidente dell’associazione sancascianese –, ci divertiremo con gli eventi di qualità per tutti, degusteremo i sapori della cucina toscana e soprattutto proseguiremo quel percorso comune e condiviso avviato alcuni anni fa che si esprime nella ferma volontà di sostenere progetti di carattere sociale dalle finalità solidaristiche e umanitarie".

Il progetto scelto dalla festa cui destinare le risorse che saranno raccolte nel corso di questa edizione è finalizzato a rendere accessibile alle persone con disabilità la piscina di "Casalta", la struttura donata al Comune di San Casciano da un’associazione del territorio. Qui sarà realizzato un centro dedicato alla disabilità, ai percorsi di autonomia nell’ambito del ‘dopo di noi’, destinato ad accogliere progetti e attività di carattere sociale a favore dei soggetti più fragili. La Festa del volontariato sancascianese si apre il 1° settembre con la tradizionale cena dei volontari, mentre il sipario si alzerà sul palco del Poggione a partire dal 2.

Tra gli eventi spiccano la tombolata con Paolo Hendel (3 settembre), l’improvvisazione teatrale con i Menchi (6 settembre), la Cover Band Max Pezzali, la Band Il Banchetto che suona Battiato e il gruppo Sonohra, introdotto dai sancascianesi Lapsus, per la serata conclusiva prevista il 10. In programma il 3 settembre anche "Meraville", quinta edizione della passeggiata tra le dimore e le ville storiche di San Casciano e dintorni. Tutte le sere è aperto il bar ristorante pizzeria della Festa del Volontariato Sancascianese. Il programma completo su www.festadelvolontariatosancascianese.it.