Firenze, evade dai domiciliari ma viene scoperto dalla municipale

Firenze, 2 dicembre 2023 - Era stato scoperto e denunciato dalla polizia municipale per furti in appartamenti e garage dove prendeva di mira in particolare biciclette di valore. E per l’uomo, 43enne italiano residente in un comune dell’hinterland, erano scattati gli arresti domiciliari, Ma alcuni giorni fa l’uomo è stato visto e fermato per strada dagli agenti e per lui si sono aperte le porte di Sollicciano. La vicenda risale a ottobre. Gli agenti del Reparto Anticrimine della polizia municipale, al termine di una complessa attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, avevano identificato e assicurato alla giustizia l'autore di numerosi furti in appartamento (soprattutto biciclette di notevole valore economico). Il Gip, dato il notevole rischio di reiterazione del reato, aveva disposto per la misura cautelare degli arresti domiciliari. Una misura che l’uomo ha però violato. Alcuni giorni fa, proprio gli stessi agenti del Reparto Anticrimine, lo hanno infatti sorpreso mentre si trovava tranquillamente fuori, incurante della misura a cui era sottoposto. Per questo motivo l'uomo è stato fermato e denunciato per evasione. Inoltre, il Gip ha disposto l'aggravamento della misura dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere. Il 43enne è stato quindi accompagnato dagli agenti della polizia municipale nel carcere di Sollicciano dove proseguirà la sua detenzione.