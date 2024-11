"Europarlamentari esclusi?. Giani danneggia la Toscana"

"Il presidente Giani parla di fronte comune contro la crisi della moda, ma gli europarlamentari toscani non sono stati coinvolti. Una scelta deliberata o solo superficialità? Ignorare l’Europa, da cui dipendono risorse e strategie fondamentali, è un errore grave che rischia di penalizzare le nostre imprese e lavoratori". L’affondo arriva da Francesco Torselli, europarlamentare ECR-FdI, che contesta l’esclusione dal tavolo regionale di lunedì, ricordando che Giani aveva già promesso, nell’estate del 2023, l’apertura di un tavolo sulla moda, mai realizzato: "Evidentemente, l’interesse principale non è trovare soluzioni, ma mettersi in mostra. Ora che la crisi è esplosa, il presidente sceglie di agire in solitaria per restare protagonista, ma il settore non può permettersi questa gestione superficiale". "La moda – conclude l’esponente del centrodestra – non è solo un’eccellenza italiana, ma si confronta con aree strategiche e ignorare il ruolo delle istituzioni europee significa isolare la Toscana".