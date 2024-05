Esibizioni, gare e allenamenti ’Vivilosport’, la 31esima edizione

"Vivilosport", si va a incominciare. Da domani, fino a domenica, il Foro Boario di Borgo sarà il cuore di una manifestazione che giunta alla trentunesima edizione fa da vetrina a numerosissime discipline sportive, e alle associazioni di settore. L’iniziativa, anche per quest’anno Festa Metropolitana dello Sport, vedrà infatti oltre cento società e federazioni sportive coinvolte, con centinaia di tecnici qualificati, volontari e volontarie provenienti da tutti i paesi del Mugello, migliaia di giovani sportivi coinvolti in esibizioni, allenamenti e gare. E anche le scuole sono coinvolte, con oltre mille bambini attesi nella mattina di venerdì per provare le varie discipline. Saranno oltre trecento gli eventi, in tutte le ore della manifestazione, dalle nove fino a mezzanotte. Tra le conferme il tradizionale Raduno di Auto e Moto, con una parata che transiterà anche per il Mugello Circuit, a pochi giorni dal Motomondiale; un ampio spazio per i motori al di la del torrente Le Cale; la piazza che ospiterà campi polivalenti e le palestre del territorio, i tanti spettacoli della pista di pattinaggio; la musica del centro della festa e di Piazza del Mercato. Non mancheranno le nuove discipline, e tra queste la prima volta del football americano. Grande spazio sarà dato al ciclismo, con una iniziativa che unirà tuti i paesi del Mugello, il tradizionale appuntamento di Bimbinbici, una lucciolata, una ciclomerenda ed incontri e presentazioni di libri. Da segnalare anche l’ampio spazio dato allo sport inclusivo, e quello al Fair Play, con il primo torneo mugellano di partita applaudita, una divertente olimpiade organizzata dai clown di corsia, e tantissimi colorati appuntamenti. L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale borghigiana in collaborazione con la Asd Vivilosport e la Periscopio, che cura la parte organizzativa.

Paolo Guidotti