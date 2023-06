Esami di Maturità 2023, i Racconti degli Studenti del Liceo Scientifico Guido Castelnuovo di Firenze

Un momento significativo e irripetibile per tutti i giovani studenti italiani. Ieri si sono aperte le danze per gli esami di maturità 2023, con un pieno ritorno alle modalità pre pandemiche. Al liceo scientifico Guido Castelnuovo, per molti studenti, la prima prova non è stata così impossibile. "Ho scelto la traccia sull’“Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp“ di Belpoliti. Mi aspettavo potesse uscire una traccia del genere", dice Filippo Tapinassi della 5G, il primo a uscire dal liceo. E aggiunge: "Ieri sera ho cercato di andare a letto il prima possibile, così da potermi svegliare più fresco stamattina". Ma dopo il primo ostacolo, l’attenzione è rivolta tutta alla prova di matematica. "Avevo un po’ d’ansia, ma ora sono molto più rilassato. Affronterò la seconda prova con più tranquillità". Sensazioni diverse quelle provate da Manfredi Monteduro (in foto) della 5D: "Ero abbastanza tranquillo per il tema di italiano, ma sono più preoccupato per domani e per l’orale". Diversità anche nelle scelte. "Ho optato per la traccia sul testo di Piero Angela, perchè era la tipologia di proposta su cui mi sono esercitato di più". Tematiche e proposte che hanno, però, lasciato di stucco qualche alunno. "Le tracce di letteratura non me l’aspettavo per niente, mentre le tracce dei testi argomentativi erano simili a quelle che avevamo provato in classe", spiega Elena Rostagno (in foto) della 5A, che ha scelto la traccia sull’indisponibilità ad aspettare, la preferita dagli studenti. "Mi ci sono ritrovata molto - commenta - è un tema che mi tocca da vicino". Ed ecco l’ultimo atto prima del tour de force. "Martedì sera abbiamo cantato tutti insieme ‘Notte prima degli esami’ di Venditti fuori dalla scuola".

Andrea Sciannimanico