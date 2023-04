Eros Ramazzotti interrompe il concerto per il malore di una fan. Rimprovera i soccorritori e abbraccia la signora

Firenze, 9 aprile 2023 – Una donna si sente male al concerto di Eros Ramazzotti e lui interrompe lo spettacolo per correre dalla signora e sincerarsi del suo stato di salute.

E’ successo il 4 aprile durante il tour a Firenze . Quando sono arrivati i soccorritori, Eros li ha "sgridati", dicendo: "Siete arrivati 10 minuti in ritardo. Era già morta. Ca**o, siete in 18, che fate?". Il momento è stato immortalato da una ragazza toscana, che ha poi pubblicato il video su TikTok.

Eros poi è sceso dal palco ed è corso ad abbracciare la fan: "Come stai?. Ma tu mi puoi stare qui in mezzo a tutti questi qui? Come stai?", le ha detto. E lei ha risposto: "Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi".

A quel punto il cantante si gira verso uno dei soccorritori e scherza: “Facciamo alzare lui, così ti puoi riposare un po’”. Dopo il breve siparietto, e dopo che la donna si è ripresa con un grande applauso del pubblico, il concerto riprende.

