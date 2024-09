Ermal Meta, BigMama e J-Ax live. L’outlet come il palco di Sanremo

Da ’Non mi avete fatto niente’ a ’Buona fortuna’ senza dimenticare ’Io mi innamoro ancora’. E, poi, ’La Rabbia non ti basta’, ’MayDay’ e ’Così leggera’. Ma anche ’Maria Salvador’, ’Disco Parade’ e il manifesto ’Domani smetto’. Tante saranno le canzoni che risuoneranno al Barberino Outlet grazie all’arrivo di tre big sanremesi come Ermal Meta, la rapper BigMama e lo ’zio’ J.Ax. L’outlet mugellano torna a essere palcoscenico della grande musica. Dal 15 settembre scatta ’Goodbye Summer’, tre appuntamenti imperdibili con altrettanti cantanti che si racconteranno al pubblico in un’intervista intervallata da uno show-case dei loro brani più noti.

Il primo a salire sul palco sarà il cantautore Ermal Meta, che proporrà al pubblico un viaggio attraverso le fasi della sua carriera e della sua vita che, di recente, l’ha visto anche diventare padre di una bimba, nuova fonte di ispirazione per la sua musica. Un viaggio durante il quale non potranno mancheranno le sue hit storiche ma anche le novità contenute nel quinto album ’Buona Fortuna’. Il 21 settembre sarà poi la volta di BigMama,, la rapper di Avellino, all’anagrafe Marianna Mammone, protagonista indiscussa dell’estate 2024 con la hit ’Mezzo Rotto’, cantata con Alessandra Amoroso. A chiudere la rassegna barberinese, sabato 28 settembre, sarà J-Ax, da trent’anni uno degli artisti più noti nel panorama della musica hip-hop. Cantautore e discografico, Alessandro Aleotti (questo il vero nome dell’artista milanese), si farà intervistare per ripercorrere la sua carriera e la sua vita aiutato da un repertorio di brani che hanno segnato la storia della musica italiana dagli anni ’Novanta a oggi. Tutti gli appuntamenti, che si terranno dalle 18 alle 19 all’interno del Barberino Outlet, sono gratuiti: per poter accedere ai posti a sedere sotto il palco sarà necessario ritirare il pass al Guest Service dalle 10 del giorno dell’evento, fino ad esaurimento posti. Altrimenti si potrà assistere in piedi agli spettacoli.

Paolo Guidotti