Epifania, controlli a raffica. Le patenti ritirate sono dieci

Un’Epifania di controlli, alcol e stupefacenti. Qualcuno, evidentemente, quest’anno in Valdisieve deve aver pensato d’inserire qualcosa di particolare nella calza della Befana. Intenzioni davanti alle quali si sono intromessi i carabinieri della compagnia di Pontassieve, comandata dal capitano Alessandra Giardino. I militari nei giorni del ponte e delle festività sono entrati in azione intensificando i controlli sul territorio, nello specifico nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo. Prevenzione e controllo del territorio, soprattutto. Ma, anche, l’intenzione di garantire ai cittadini giornate di tranquillità e relax.

Numerosi i controlli alla circolazione stradale effettuati sulle arterie ed in prossimità dei luoghi di ritrovo dei più giovani, dei locali pubblici e delle aree nelle quali erano state organizzate feste, sia pubbliche che private. Tanti anche i controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 109 persone, emesse numerose contravvenzioni al Codice della strada e ritirate dieci patenti. Sette persone, inoltre, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Infine sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura nove giovani tra i venti ed i trent’anni per detenzione di modiche quantità di varie tipologie di sostanze stupefacenti, da quelle più leggere fino alle droghe pesanti. I carabinieri, durante i servizi, hanno sequestrato, hashish, chetamina, mdma, sostanze allucinogene e cocaina.

Leonardo Bartoletti