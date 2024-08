Entre Dos Mundos. Doppia proiezione aspettando il festival

FIRENZE

Aspettando il Festival del cinema iberoamericano ’Entre Dos Mundos’, si entra in atmosfera con due appuntamenti del cinema a ingresso libero nel Chiostro del Complesso Monumentale di Sant’Orsola nell’ambito dell’Estate Fiorentina.

Domenica 1° settembre, alle 21.30, ’Simón’ il film drammatico del 2023 scritto e diretto dal regista venezuelano Diego Vicentini racconta il regime tirannico del paese. Il protagonista è un leader studentesco, che dopo essere fuggito dal Venezuela, lotta con i suoi traumi e i suoi sensi di colpa mentre cerca asilo politico a Miami, prima di essere deportato in Venezuela.

Nato a Caracas, Diego Vicentini ha prodotto ’Simón’, un cortometraggio sulle proteste del 2017 in Venezuela, come tesi per il master in cinema alla Los Angeles Film School. Il film è stato nominato miglior film iberoamericano alla 38ª edizione dei Premi Goya e Miglior Opera Prima ai Premios Platino.

Lunedì 2 settembre, alle 21,30, ’Home is Somewhere Else’ di Carlos Hagerman e Jorge Villalobos, pluripremiato film d’animazione indipendente, è un documentario, completamente animato in 2D, una storia di giovani immigrati, che sognano una casa e allo stesso tempo sono terrorizzati da possibili deportazioni. Raccontato in prima persona dai protagonisti, il film segue le vicende di tre persone che combattono con la resilienza per poter sopravvivere a ristrettezze economiche e sociali di ogni tipo.

I due registi hanno fondato Brinca Taller de Animación per co-produrre e co-dirigere progetti animati per bambini per organizzazioni come l’Unicef e la Commissione messicana per i diritti umani.

"Con questi due film dedicati ad alcune importanti tematiche – spiega Maria Lorena Rojas, direttrice del Festival Entre Dos Mundos – vogliamo aprire una finestra per anticipare la prossima edizione del festival e inauguriamo una collaborazione con i Premios Platino, nati con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura e la cinematografia iberoamericana".

