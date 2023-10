Enrico Dindo nel segno di Schubert Enrico Dindo, primo violoncello dell'Orchestra del Teatro alla Scala, si esibirà stasera alla Sala Vanni, accompagnato dal Quartetto d'archi Alioth, per un concerto dedicato a Franz Schubert. Un'occasione imperdibile per ascoltare il «Quintetto per archi in do maggiore, op. 163, D. 956».