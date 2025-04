Emergenza rifiuti a Palazzuolo sul Senio: iniziata la rimozione dopo la frana

Oggi, dopo il secondo sopralluogo nei giorni scorsi dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni sul luogo della frana, si tiene in Regione Toscana un nuovo summit operativo per la gestione dell’emergenza rifiuti nella valle e nel torrente Rovigo. "Da oggi, massimo domani – anticipa il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino – verrà avviata la rimozione dei rifiuti, ai piedi della frana. Per far questo è stata appositamente realizzata, a tempo di record, una nuova strada, per consentire l’accesso ai bobcat". Bottino dà un altro annuncio: "Al Mulino della Lastra, sul Rovigo, si è già iniziato l’azione di ripulitura dalle plastiche e dagli altri rifiuti che si sono depositati sulle sponde. E da lunedì prossimo, venti operatori di un’azienda locale (Agriambiente Mugello, ndr) saranno impiegati nelle attività di ripulitura".

Il sindaco interviene anche sulle polemiche in merito allo stop dato ai volontari che erano pronti per effettuare azioni di pulizia del fiume: "Nel dibattito in corso sull’accesso al torrente da parte dei volontari pare non essere tenuto per niente presente il fatto che il tratto palazzuolese del Rovigo è sostanzialmente irraggiungibile e allo stato attuale non si può ipotizzare l’accesso di personale specializzato né tantomeno di volontari. A questo scopo a breve con Hera e Regione Toscana saranno individuate le modalità per rendere sicuri anche i tratti meno accessibili, almeno per l’accesso del personale specializzato".

Paolo Guidotti