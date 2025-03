Emergenza maltempo, a Vicchio appello per i volontari

Vicchio (Firenze), 15 marzo 2025 - Emergenza maltempo, a Vicchio è stato lanciato l’appello per cercare dei volontari. Per tutti coloro che vogliono dare una mano in questi momenti difficili, si sta creando un gruppo whatsapp per organizzare squadre di volontari. Questo il link per aggiornamenti in tempo reale: https://chat.whatsapp.com/DXm7tjP1hJ5BBQgsBUMi4F. L’operatività partirà da oggi nel primo pomeriggio. SI consiglia scarpe e abbigliamento adeguato: chi può, fanno sapere, venga munito di acqua, guanti, scope e pale. Vicchio è da ieri che fa i conti col maltempo e gli allagamenti. Sono stati fatti tanti interventi di ripristino del manto stradale, ma tanto resta ancora da fare. Dunque è stato lanciato l’appello per cercare dei volontari.