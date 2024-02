Elezioni Traguardi e progetti. Povoleri in corsa per il bis

Nicola Povoleri è stato candidato a sindaco dall’assemblea del Pd di Pelago in occasione delle prossime elezioni amministrative. Per lui, in caso di elezione, si tratterebbe del secondo mandato.

L’assemblea ha confermato in modo unanime la fiducia a Povoleri ed alla sua squadra, invitandolo a proseguire nel lavoro avviato.

"Sono fiero di poter dire che abbiamo mantenuto gran parte degli impegni che ci eravamo presi - dice Povoleri -. Abbiamo affrontato le sfide con determinazione e raggiunto traguardi significativi. Abbiamo ottenuto un supporto finanziario fondamentale attraverso il Pnrr, con oltre dodici milioni di euro che sono stati investiti strategicamente per il bene della nostra Comunità. Eravamo pronti con i progetti e gli studi e siamo riusciti ad aggiudicarci molte risorse. Tra questi investimenti, si evidenziano la costruzione della nuova scuola media di San Francesco per oltre settemilioni e 200mila euro, che prenderà avvio nelle prossime settimane, ed il nuovo asilo nido di Palaie, che a conclusione dei lavori ci permetterà di aumentare il numero di bambini da accogliere oltre che di aprire una sezione dedicata ai lattanti".

Come giudica i risultati ottenuti in materia di edilizia scolastica?

"La legislatura si è aperta con l’inaugurazione della nuova scuola Primaria e si conclude con l’avvio di tre cantieri scolastici. Oltre alle nuove scuole medie ed al nuovo asilo nido adegueremo sismicamente anche l’infanzia di San Francesco, con un investimento di 800mila euro. E’ un tema sul quale si evidenzia il lavoro svolto per il futuro dei nostri bambini e delle famiglie".

Quale è la ricaduta del Pnrr su Pelago?

"Oltre alle scuole, abbiamo ricevuto risorse significative per l’acquisto di sei nuove case per l’edilizia popolare ed un finanziamento per interventi sul dissesto idrogeologico a Carbonile e Ferrano. Abbiamo investito per migliorare le infrastrutture viarie, creato tre nuovi campi da calcetto pubblici, due da basket, cinque nuove aree cani, quattro fontanelli pubblici, attivato cinque defibrillatori e sistemati nuovi giochi nei parchi". Cosa manca ancora da fare?

"Il nostro lavoro non è ancora completo. Molto ancora rimane ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria ed il miglioramento continuo della qualità della vita nella nostra Comunità. Per questo motivo mi candido nuovamente come Sindaco di Pelago, pronto a continuare a servire la nostra comunità con impegno, dedizione e passione. Il passaggio dell’assemblea Pd è fondamentale perché rappresenta l’inizio di un nuovo percorso che necessita del contributo di tutte le migliori energie di Pelago".