Elezioni Maida, Venturi e Mazzei. Ecco le liste di supporto ai candidati

Tre liste in corsa con dodici candidati ciascuna. Nel 2019, alla fine, la differenza che divise la lista dell’attuale sindaco, Vito Maida, da quella di Rufina CheVerrà fu di soli 47 voti. In termini percentuali, l’1,1 per cento. E dove, in sede di preparazione delle liste elettorali, è stata anche cercata una ricucitura tra i due avversari. Che non solo non ha prodotto risultati. Ma che, anzi, ha fatto registrare al Pd le dimissioni del vicesindaco e della segretaria comunale.

VITO MAIDA

La lista dell’attuale sindaco Vito Maida - Rufina Democratica e Solidale -, in corsa per il secondo mandato, vede Giovanni Salvestrini come capolista ed un totale di dodici candidati, equamente suddivisi tra uomini e donne. Nove su dodici sono alla loro prima esperienza politica. La lista comprende Italia Viva, Pd, Psi, Azione e +Europa. L’avvicinamento alle elezioni amministrative non è stato semplice per il Pd, che prima ha registrato le dimissioni del vicesindaco Davide Maione e, successivamente, quelle della segretaria comunale, Pamela Tozzi. Oggetto della contesa, l’eventuale coalizione con RufinaCheVerrà. Caldeggiata dai due dimissionari ma osteggiata dalla maggioranza dell’assemblea comunale del Pd. Che, attraverso una lettera, ha scelto a maggioranza di evitare alleanze tra quella che è stata la maggioranza che ha sostenuto la prima Giunta Maida e la principale forza di opposizione. Per cui, tra meno di un mese, a Rufina si rinnoverà la sfida. Con il sindaco Vito Maida che punta ad ottenere la conferma mostrando quanto fatto in questi anni e rinnovando l’impegno nei confronti di cittadini e famiglie in difficoltà.

DANIELE VENTURI

Dopo aver sfiorato il successo nel 2019, RufinaCheVerrà ci riprova, cambiando il candidato e puntando su un gruppo storico composto da otto uomini e due donne, la maggioranza dei quali (otto su dodici) già presente sulla scena dell’impegno politico locale. Capolista, tra i candidati, è Lavinia Pintucci. In lista anche Andrea Barducci, candidato sindaco nelle scorse elezioni amministrative rufinesi. Daniele Venturi è figura stimata sul territorio. RufinaCheVerrà ribadisce il proprio posizionamento nell’area del centrosinistra, ma si pone da sempre in modo estremamente critico nei confronti dell’Amministrazione comunale e del sindaco Maida, con il quale non sono mancate polemiche nel corso dei cinque anni del primo mandato. Diatribe che non sono state sanate nemmeno in vista della scadenza elettorale di giugno.

CHIARA MAZZEI

Insieme per Rufina è la lista di centrodestra (Forza Italia, FdI e Lega) che mette ancora in corsa per la candidatura a Sindaco Chiama Mazzei, consigliere comunale e capogruppo di centrodestra in Consiglio. Anche in questo caso sono dodici i candidati in lista, sette dei quali uomini e cinque donne. In occasione delle scorse amministrative la lista di centrodestra si è fermata al 18 per cento. In occasione delle prossime elezioni l’intenzione dichiarata è quella di migliorare il risultato, anche sulla scorta di una crescita del centrodestra a livello nazionale.