Elezioni Becchi, Penni e Romagnoli. Ecco le liste di supporto ai candidati

Dieci liste per tre candidati sindaci, e 150 candidati per un posto in consiglio comunale. A Borgo la sfida è a tre, con Cristina Becchi per il centrosinistra, con 4 liste che la sostengono, due politiche, Pd e Italia Viva, e due civiche, Fulvia Penni, con la sua civica "Borgorosso" e il sostegno diretto del centrodestra e di un’altra civica, e Leonardo Romagnoli, con tre liste a sostegno, Borgo in Comune, Movimento Cinque Stelle, e i dissidenti Pd che hanno rotto col partito.

CRISTINA BECCHI

La candidata del Pd, e attuale vicesindaco, conta su 4 liste diversificate. In quella del Pd, che vede come capolista la segretaria del circolo Giorgia Baluganti, ci sono nomi di peso, come il primario di cardiologia Fabrizio Bandini e l’ex-preside dell’istituto superiore Chini Bernardo Draghi. Il Pd mette in lista anche gli assessori uscenti, Carlotta Tai e Alessandro Galeotti, e il capogruppo Niccolò Grifoni. Italia Viva ha per capolista Laura Lazzeri, e candidata l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Baggiani, insieme al medico Silvia Lorini. Poi due civiche. La prima, "Insieme per Borgo", guidata da Caterina Santelli, e che raccoglie figure dell’associazionismo e delle professioni, dal medico Alessandra Stefanini, al presidente del Rugby Mugello Jonathan Dreoni, da Noemi Penni, presidente dei giovani del Rotary, fino a Matteo Marabini presidente del Consiglio d’Istituto al Giotto Ulivi. Quarta lista, "A sinistra", che mette in campo l’animatore culturale e scrittore Ezio Gensini, e che ha per capolista Francesco Righini.

FULVIA PENNI

L’imprenditrice borghigiana, titolare di Bioscienze risponde con tre liste, una politica, e due civiche. E nelle liste ci sono ben 5 ex-candidati sindaci del passato. Da Alessandro Nocentini che ora è capolista della civica di "BorgoRosso", e che fu candidato per il Pdl a Dicomano 15 anni fa, a Marco Giovannini detto "Gesa", 5 anni fa candidato sindaco per i Cinque Stelle a Borgo, da Matteo Gozzi, che fu candidato s anche lui per i Cinque Stelle nel 2014 (per poi passare alla Lega) e Luca Ferruzzi, candidato per Forza Italia fino a Luciano Ferri, detto il Liga, che si presentò, senza successo, cinque anni fa. Penni per le candidature ha puntato su donne e giovani, ma anche sul mondo della sanità: in BorgoRosso ci sono sia il dottor Alessandro Filomena che il dottore Luciano Vannini. Mentre la lista politica, denominata "Borgo Visione" vede candidati di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Popolo della Famiglia, con capolista Vittoria Boni di Forza Italia. Terza lista "Borgo Missione", che guidata da Irene Barzagli, vede anche l’ex-senatore Cinque Stelle, poi fondatore del partito sovranista "Italia Sovrana e Popolare" l’omeopata fiorentino Maurizio Romani.

LEONARDO ROMAGNOLI

Il candidato della sinistra conta su tre liste. Romagnoli fu candidato per "Borgo in Comune" già 5 anni fa e questa lista è presente anche stavolta, caratterizzata da un buon numero di esponenti di Rifondazione, da Verdi a Barbugli, Pinzauti e altri. Presente l’ex-direttore generale del Comune Andrea Banchi, ed anche l’ex-cuoco comunale Sauro Ciani. I Progressisti e Democratici, capolista Gabriele Timpanelli insieme a Silvia Notaro, candidano tra gli altri il tecnologo CNR Giacomo Tagliaferri, il dirigente d’azienda Franco Borghetti e il fotografo Fabio Barletti.

Paolo Guidotti