"Edera Fest: Interviste, Workshop e Musica Live per il Settimo Compleanno"

Interviste, workshop e musica live. Ci sarà tutto questo per festeggiare il settimo compleanno di Edera il 12 dicembre (ore 10), al Salone dei Cinquecento. Già il nome dell’evento, "Edera Fest", fa da apripista a una giornata tutta da vivere dove interverranno attori, cantanti, influencer, giornalisti. Un momento non solo per celebrare il raggiungimento di un traguardo importante come sono i sette anni del mensile, ma anche "un’incredibile sfida, piena di responsabilità", come hanno spiegato i ragazzi di Edera. Tra i tanti ospiti, anche l’illustratrice Zia Caterina, la band Eugenio in Via Di Gioia la modella Valeria Sechi e l’associazione museale Mus.E. Ingresso gratuito (prenotazione su https:ederarivista.itedera-fest)