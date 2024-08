Economia circolare secondo Amato

C’è grande attesa per il talk show di oggi alle 18.30. Alle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto ci sarà ospite l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, già ministro dell’interno e anche presidente della Corte Costituzionale.

Amato affronterà temi di grande attualità, dall’economia circolare alla sostenibilità ambientale. Particolare attenzione alle comunità energetiche, guardando al futuro del pianeta.

Ma tema centrale sarà anche il ritorno sull’ultima opera di Giuliano Amato che ha dedicato, per i tipi del Mulino, grande attenzione a Camillo Benso di Cavour, attraverso le parole che lui stesso, davanti agli eventi che si susseguivano, agli ostacoli che aveva davanti, ha pronunciato in dieci discorsi esemplari, per superare difficoltà e che hanno dato la misura della grandezza di questo statista.

"Leggerlo così – dice Giuliano Amato – ci aiuta a toglierlo dalla teca nella quale la storia ormai ce lo ha consegnato e a collocarlo nella sfera a cui appartiene, quella della politica, una politica che ha saputo esercitare al meglio delle potenzialità che essa possiede. E’ uno statista, aggiunge Amato, ma gli statisti li fa la politica quando appunto è al suo meglio".