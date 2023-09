Ecco il Pumpkin Patch a Reggello: Nasce l'orto delle zucche in stile americano

Un pezzo di Toscana si tinge di arancione e del classico stile country tipico americano: è in costruzione a Vaggio il primo "Pumpkin Patch", l’orto delle zucche, così amato da chi ha il sogno americano e che vive il suo momento più particolare in autunno. L’esperimento nasce da un’idea di una coppia di giovani valdarnesi, Sebastiano Di Falco e Silvia Calcinai. La loro fantasia ha trovato accoglienza nell’azienda agricola biologica "l’Orto di Vaggio" gestita da altri due giovani, Alessio Signorini e Francesca Castellani.

E se andare in America non è facile, allora perché non portare l’America in Toscana, nel territorio comunale di Reggello? Da mesi stanno lavorando a questo progetto nel laboratorio artigianale di Sebastiano, scenografo professionista. Con legno, chiodi e talento ha realizzato delle piccole grandi opere d’arte che installerà sul grande campo dell’azienda agricola. Si va in scena dal 29 settembre al 31 ottobre, quando l’"Orto di Vaggio" si trasformerà in una fattoria americana, con fienile rosso e silos. Non mancheranno anche due casette in miniatura molto country. Proprio davanti al fienile saranno disposte centinaia di zucche. "Un luogo dunque dove trovare la zucca ideale, portarla a casa, intagliarla, magari approfittando anche della vicinanza della festa di Halloween. Al "Pumpkin Patch"è possibile andare anche solo per curiosità o per semplicemente scattare delle favolose foto a tema - spiega Silvia -. In questa fattoria ci si introduce nello stile americano ed è possibile partecipare ad uno dei laboratori di intaglio o di pittura, giocare al tiro al barattolo o allo zuccabowling e visitare i recinti degli animali". Il biglietto di ingresso è ovviamente una zucca a propria scelta. E magari gustare una fetta di torta alla zucca e sorseggiare un Pumpkin Spice Latte.

Informazioni: www.lortodellezucche.it

Manuela Plastina