Ecco il digital kit Cesvot. Via alla selezione per gli enti Cesvot offre a 40 enti del terzo settore in Toscana la possibilità di potenziare i propri strumenti informatici con il servizio gratuito 'Digital kit'. Esperti forniranno supporto per ottimizzare l'organizzazione interna e la comunicazione esterna. Domande entro il 7 marzo su https://www.cesvot.it/comunicazione/digital-kit.