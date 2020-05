Firenze, 07 maggio 2020 - Naomi Berril, la violoncellista di origine irlandese, suona il suo strumento in un salotto invaso dai giochi dei suoi bambini. Il brano è “We'll meet again”, canzone del 1939 citata anche nel recente discorso pubblico della Regina Elisabetta sul coronavirus.

Riccardo Ventrella del Teatro della Pergola crea un teatrino casalingo per sua figlia. Filippo Bartolotta, wine educator, degusta un Chianti Classico prima di fare la doccia. Vanessa Giovannelli, direttrice di Villa Cora, porta la colazione a letto al cane Balù. Fabio Picchi, patron del Cibrèo, si prepara una scamerita con carciofi sulla terrazza di casa. Francesco Miari Fulcis e la nipote Lucrezia fanno colazione tra le oche della Fattoria di Maiano. Silvia Baracchi, chef del Relais Il Falconiere, fa un picnic con i suoi cani davanti al caminetto acceso. La direttrice del Museo Salvatore Ferragamo Stefania Ricci allestisce una mostra nella sua camera da letto.



Sono alcuni dei protagonisti del video “Excellence never stops” di Destination Florence Convention & Visitors bureau realizzato da “Riprese Firenze” per raccontare le eccellenze toscane che non si fermano. In immagini e musica, la nostra terra si racconta con buon cibo e accoglienza, grandi vini e arte, tutela del passato e valorizzazione del contemporaneo e una grande dose di autoironia da parte dei protagonisti che si fanno immortalare nella loro rinnovata quotidianità tra le mura domestiche nelle quali non rinunciano alle loro passioni delle quali hanno fatto un mestiere.



Ecco allora Giancarlo Carniani, direttore di Villa Olmi, che anima la serata del suo salotto con openbar e la consolle sopra l'asse da stiro; Enrico Colle, direttore del Museo Stibbert, mette in ordine le reliquie che custodisce in casa; Tommaso Corsini, director & Founder di Corsini Events Groups, gusta un bicchiere di gin insieme al suo cane; Gerardo Gondi di Tenuta Bossi assaggia un suo vino nel giardino di casa; Lucia Montuschi, CEO di Exclusive Connection, accompagna la figlia Irene in una visita guidata del salotto; lo chef di Augustus Hotel Franco Manfredi prepara un piatto gourmet da gustare in piedi nella sua piccola cucina. Claudio Meli, general manager del JK Place Firenze, accoglie l'arrivo della figlia Sophie; Annabella Pascale, CEO della Tenuta Artimino, prepara la tavola per gli ospiti nel suo salotto; Federico Barraco, CCO di Toscana Aeroporti, controlla i figli dopo un check-in casalingo in cui il tapis-roulant diventa rullo per il controllo bagagli.



«Dopo il necessario stop, siamo pronti a ripartire per dare nuova vitalità al turismo del lusso - dice Carlotta Ferrari, direttrice del Destination Florence CVB -. Solo a Firenze ci sono 20 hotel a cinque stelle su un totale di 393 strutture ricettive. È aumentata l'offerta di esperienze esclusive, private tour e attività dedicate a un pubblico di fascia alta su tutto il territorio toscano. Con questo video ricordiamo che Firenze è orgogliosa del proprio patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico e le sue proposte e iniziative vogliono incentivare un turismo di qualità, rispettoso dei luoghi e delle persone».