E’ tempo di "Grande Soirée". Ecco il recital di Gaia Nanni

Il talento di Gaia Nanni sul palco in doppia veste sia di attrice che di cantante, in "Grande Soirée", spettacolo in programma stasera (ore 21) al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Insieme all’Orchestra Asse di Equilibrio, l’attrice fiorentina recita e canta in un turbinio di personaggi e racconti esilaranti che si fondono a brani celebri, ma anche poco conosciuti della musica italiana. Una serata di riflessione sulla vita e sull’uomo, sempre sul filo di una graffiante ironia. Un repertorio inusuale dove i protagonisti indiscussi sono i piccoli grandi ritratti degli uomini qualunque di Enzo Jannacci, con le loro miserie; sono la rabbia sociale di Ascanio Celestini e di Gabriella Ferri. E tra essi, il cabaret dei Gufi e tanti altri, quasi misconosciuti, piccoli capolavori della musica italiana. Il gruppo Asse di Equilibrio è composto da Raoul Renzini (voce), Aldo Viti (batteria), Amedeo Ronga (basso), Fajan Florenz (trombone), Pasquale Rimolo (fisarmonica), Gigi Ragucci (pianoforte); partecipazione straordinaria dell’attore Marco Natalucci.