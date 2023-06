È giugno ma sembra autunno Un’altra giornata di temporali E oggi torna anche l’allerta gialla

Chi ci capisce qualcosa è bravo. Prima un inverno mite, poi una mezza primavera asciuttissima e quindi un maggio (e un inizio giugno) in chiave decisamente autunnale.

Tempo pazzo. E non è finita qui. Ieri il maltempo si è di nuovo abbattutto sul territorio fiorentino anche se – come accaduto giovedì con le abbondanti (e dannose) precipitazioni nella zona di Montelupo Fiorentino – il grosso dei temporali ha ’schivato’ la città accanendosi più in provincia.

In particolare ieri l’acqua è scesa copiosamente nella zona del Monte Morello e in Valdisieve (in questo caso Giove Pluvio ha preso di mira con particolare violenza il paese di Santa Brigida, trasformando le sue strade in torrenti con grandine ’a galleggio’). Il tutto è avvenuto nel primo pomeriggio dopo una mattinata tipicamente estive con la colonnina di mercurio che ha sfiorato i 30 gradi. Nonostante gli acquazzoni e qualche allagamento ieri per fortuna non si sono registrati grossi disagi fatta eccezione per alcuni rami caduti senza particolari conseguenze.

E oggi, come si dice da queste parti, ’siamo alle solite’. Torna infatti il maltempo a Firenze e in tutta la Toscana. Temporali e rischio idrogeologico, con conseguente allerta della protezione civile in codice giallo, sono previsti domani sabato 3 giugno su tutta la regione. A partire da stamani potranno verificarsi rovesci e temporali anche localmente forti, con vento e grandine. La sala operativa ha emesso l’avviso di codice giallo fino a mezzanotte.In particolare il maltempo più ’cattivo’ è atteso dalla tarda mattinata con temporali sulle zone interne, in particolare sui rilievi appenninici e sui rilievi centro-meridionali. Le piogge "potranno essere localmente forti e essere accompagnati a forti raffiche di vento e grandinate".

Per quanto riguarda le temperature queste dovrebbero mantersi, oggi come nei prossimi giorni (dove sono previste altre precipitazioni) leggermente sotto la media del periodo con le massime che non dovrebbero riuscire a raggiungere, almeno per tutta la prossima settimana, i 30 gradi. Ma il clima in questo periodo sta facendo uscire di senno anche gli addetti ai lavori. Ergo: meglio non sbilanciarsi troppo con le previsioni.

E. Baldi