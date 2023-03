Duke Garwood Rock e oltre al Girone

L’associazione La Chute torna all’Arci del Girone con Girone Sound & Vision per un ciclo di due concerti. Riparte anche la collaborazione con Music Pool, insieme a cui apre la rassegna con il concerto di Duke Garwood stasera alle 21,30. Nato a Kent, Inghilterra, nel 1969 Garwood è un musicista totalmente atipico sia nell’approccio al suo

strumento che in quello del cantato e della composizione. Blues, afro-jazz, impro, psichedelia ma non solo: un mix originalissimo che nel tempo gli è valso collaborazioni di grande livello con Mark Lanegan, The Orb, Afghan Whigs, The Wire, Josh T Pearson, Morcheeba.

“Rogues Gospel” è il suo nuovo album. Al Girone Duke Garwood sarà in trio con in trio con Paul May alla batteria e percussioni e John J. Presley al basso.

Info: 339 8615225; 333 7662434.