Due Uomini Arrestati per Maltrattamenti in Famiglia

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nel territorio del comune di Figline e Incisa. Uno dei due arresti risale all’1 dicembre. In carcere è finito un 52enne albanese, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo, secondo quanto spiegato, si sarebbe reso autore in passato di reati di maltrattamento contro familiari o conviventi. L’altro arresto, in flagranza, è stato effettuato la notte scorsa: si tratta di un 53enne di origine marocchina destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa a seguito di denuncia per maltrattamenti in famiglia.