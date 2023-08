Due nuove pediatre per Fiesole e Vaglia dal primo settembre

Sono le dottoresse Laura Capirchio e Alessia Canepele le pediatre individuate dalla Azienda sanitaria per sostituire i due colleghi dell’ambito territoriale di Fiesole e Vaglia, che hanno fatto domanda di trasferimento. Prenderanno servizio dal primo settembre e la Asl fa sapere che la transizione dei piccoli pazienti avverrà in automatico. Le famiglie quindi non dovranno effettuare alcune scelta per essere seguite della nuove pediatre che sono state assegnate ai territori di Fiesole e di Vaglia. L’azienda sanitaria si sta adoperando anche per arrivare all’individuazione definitiva degli incarichi a tempo indeterminato, in conformità con i termini del contratto nazionale. Una buona notizia che tranquillizza le famiglie che temevano di restare scoperte.