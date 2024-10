Due giorni all’insegna della cultura nel patrimonio artistico

Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono visitare luoghi di alto patrimonio artistico, ma che sono spesso inaccessibili. Il finesettimana, domani e domenica, è tutto dedicato alle Giornate Fai d’autunno, giunte quest’anno alla loro tredicesima edizione, con ben 27 luoghi aperti, in nove province della Toscana.

Tanti i luoghi d’arte, i borghi, le ville, le chiese e il patrimonio ambientale che sarà visitabile grazie al lavoro dei volontari e degli “Apprendisti Ciceroni”, gli alunni delle scuole, che come al solito guideranno alla scoperta di queste eccellenze. Alcuni beni saranno aperti solo per gli iscritti al Fondo ambiente italiano, ma la maggior parte sarà accessibile a tutti. Per accedere è necessaria una piccola donazione.

Quest’anno gli organizzatori puntano anche sull’archeologia industriale con l’apertura dello stabilimento a Lucca di Martinelli Luce, ma anche della Centrale idroelettrica di Teglia a Pontremoli. Tra le eccellenze si trovano anche i teatri, come il Metastasio di Prato, che nel 2024 celebra i 60 anni dalla sua riapertura, e il Teatro dell’Olivo di Camaiore. A Firenze, invece, le guide avverranno all’interno dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, con un’attenzione alle sale di produzioni orfane e d’emergenza, ma anche a Villa Schifanoia, con la visita ai giardini formali, alla cappella e all’ex biblioteca, oltre alla Sala Belvedere. Poi, il Lago della Gherardesca di Capannori, il Borgo di Palaia, passando per il Cassero medievale di Prato. Ma anche Pisa con San Paolo a Riva d’Arno e Sant’Agata e il Castello di Rosignano Marittimo (Livorno). Per l’elenco completo, basta recarsi sul sito: https://fondoambiente.it/

Per chi desiderasse visitare i luoghi aperti solo agli iscritti, può comunque accedere concludendo l’iscrizione in loco e effettuando il pagamento della quota associativa. L’evento è organizzato nel mese della campagna di raccolta fondi “Ottobre del Fai”.

"Le giornate Fai d’autunno sono un grande appuntamento, durante le quali sarà offerta un’ampia scelta di luoghi. Desideriamo ringraziare gli enti e le istituzioni, i proprietari di beni e tutti i volontari", le parole della presidente Fai Toscana, Rosita Galanti Balestri.

"Una bellissima occasione per questo fine settimana di poter tornare a queste giornate, in una collaborazione con il Fondo ambiente italiano che è proficua tutto l’anno", ha detto Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana.

Lorenzo Ottanelli