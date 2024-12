Due defibrillatori in dono alla scuola di Piazzano

Al ritorno dalle vacanze di Natale gli alunni e il personale in servizio alla scuola primaria di Vicchio e alla scuola dell’infanzia della frazione di Piazzano troveranno una bella sorpresa. E potranno affrontare il lavoro più serenamente; così come più sereni potranno essere i genitori dei piccoli alunni, sapendo che in caso di emergenza potranno contare su due moderni defibrillatori.

Pochi giorni prima di Natale, infatti, grazie a una generosa donazione, nella scuola dell’infanzia di Piazzano e nella primaria del capoluogo sono stati installati con due nuovi Dae, defibrillatori semiautomatici; e adesso i plessi possono dirsi cardioprotetti.

Uno dei due dispositivi, donato da Sara Giuntini e Alessandro Cerbai in ricordo dei padri Mario Giuntini e Renzo Cerbai, è stato installato all’interno della palestra della scuola primaria, nel capoluogo. L’altro invece, donato sempre da Sara Giuntini, è stato collocato nel plesso che ospita la scuola dell’infanzia della frazione di Piazzano. Alle due cerimonie di inaugurazione sono intervenuti il sindaco Francesco Tagliaferri, i due generosi donatori e il personale scolastico, insieme a tanti bambini che hanno salutato così anche l’arrivo delle attese vacanze di Natale. Un gesto di solidarietà e un contributo significativo per la sicurezza e il benessere della comunità.

Nicola Di Renzone