Due auto distrutte da un rogo Prende forza l’ipotesi dolosa

Un rogo impressionante, in orario notturno, con danni ingentissimi a due auto. Sono andate infatti distrutte, nel corso di un furioso incendio, due vetture che si trovavano in un piazzale condominiale in via Francesco Cilea. Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte di ieri e subito è scattato l’allarme: sul posto sono giunti in poco tempo i vigili del Fuoco di Calenzano e Firenze Ovest che hanno iniziato le operazioni di spegnimento dei mezzi. L’intervento tempestivo della squadra ha permesso, per fortuna, di limitare i danni: il fuoco è stato contenuto prima che si propagasse ad una terza vettura che si trovava nel piazzale e che i proprietari non erano riusciti a spostare. Per diverso tempo il timore è stato che l’incendio potesse allargarsi ai garage condominiali, viste le fiamme altissime documentate anche da video girati da residenti in zona al momento dell’incendio e diffusi sui social, ma l’azione efficace dei vigili del Fuoco ha fatto sì che questi locali non venissero attaccati. In via Cilea, a scopo precauzionale, è stata richiesta anche la presenza di personale medico ma non si segnalano fortunatamente danni a persone. Al momento sono in corso le verifiche ed indagini per appurare le cause dell’incendio che non sono state rese note: vista l’ora e il luogo interno in cui le fiamme sono divampate potrebbe essere plausibile una origine dolosa ma non c’è una conferma ufficiale.