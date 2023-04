Nascondeva la droga negli slip, arrestato 25enne

Firenze, 1 aprile 2023 - Nascondeva 23 grammi di cocaina negli slip pronti in dosi, così uno spacciatore 25enne tunisino è stato arrestato. La polizia lo ha sorpreso in piazza Santa Croce con la droga pronta per essere venduta ed è finito in manette. Il fermo è avvenuto nel corso dei servizi di controlli straordinari coordinati dal questore di Firenze Maurizio Auriemma che hanno impegnato polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Inoltre circa 350 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana sono stati ritrovati nei nascondigli ricavati tra le siepi al Parco delle Cascine e ai giardini della Fortezza da Basso. Per sei persone è scattata la denuncia con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio mentre per altre quattro c'è stata la segnalazione in prefettura come assuntori di droghe. Nell'ultima settimana, nei controlli di polizia, sono state identificate a vario titolo quasi 900 persone in totale.