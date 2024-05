Dopo il diploma diventa contadino. Arbis, 21 anni e l’amore per la terra

"Il mio sogno era lavorare la terra. E l’ho realizzato". Arbis Saliu, 21 anni di origini albanesi, ama l’Italia ed in particolare la campagna toscana a tal punto da averla scelta come meta per realizzare un sogno. Quello di fare il contadino. Saliu è uscito dal corso triennale di Chiantiform e subito dopo il diploma è stato assunto a tempo determinato da un’azienda del territorio nei pressi di Mercatale dove oggi vive. "Entrare in contatto con la terra e la natura, lavorare all’aria aperta e sviluppare abilità specifiche nel settore agricolo sono queste le ragione della scelta", dice Saliu. L’agricoltura è uno dei comparti economici più rilevanti e attrattivi dell’area Chianti. Arrivato in Italia a 16 anni, per Saliu non è stato facile. Ma è stato determinato. "Sono andato dritto all’obiettivo – racconta – non ho mai avuto alcuna esitazione, la passione per la terra, il lavoro agricolo e la coltivazione delle produzioni tipiche toscane che poi sono analoghe a quelle del mio paese, l’olio e il vino, me lo hanno trasmesso i miei genitori che in Albania conducono una piccola azienda". E, continua, "desideravo raggiungere questo meraviglioso paese che è l’Italia, imparare il mestiere e portare tutta la mia famiglia qui, dove credo si possano sviluppare concrete opportunità professionali. A me è successo, ho creduto in me stesso, nella scuola di Chiantiform alla quale sono infinitamente grato e nelle possibilità di impiego di questo territorio che, oltre ad essere bello, è vivibile e accogliente". In Italia, per 4 anni e mezzo è stato supportato da una casa famiglia di Scandicci. "Ho trovato una seconda casa, mi hanno aiutato a crescere e maturare, sono stato seguito con affetto e attenzione. Adesso sono un uomo autonomo, con una casa, un contratto di lavoro, felice di svolgere questa professione e di credere nel mio futuro". "Certo non è stato semplice perché ho dovuto imparare l’italiano in pochi mesi e impegnarmi al massimo – evidenzia – la mattina frequentavo la scuola di Chiantiform, il pomeriggio fino a sera studiavo per conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado, trovavo del tempo anche per fare del volontariato al banco alimentare?".

Andrea Settefonti