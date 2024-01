Donne e violenza. Partita di tennis solidale e donazione a Artemisia

Era stato ideato per trasmettere un segnale forte nel mondo del tennis e il successo è stato più che positivo. Il 1° evento tennistico, svolto domenica al "Profession e Tennis Park di Calenzano, nato dal desiderio delle donne di tanti circoli per un "No alla violenza sulle Donne", ideato da Cinzia Masi e da Daniele Turco, patrocinato dal Comune di Calenzano e supportato da UISP, passa in archivio con ottimi consensi. Una manifestazione sportiva che come obiettivo degli organizzatori era anche quello di devolvere il ricavato all’associazione "Artemisia" centro antiviolenza-onlus, che ha ricevuto in dono la cifra di 1300 euro. A questo 1° evento che oltre alla partecipazione di numerose tenniste si è registrata la presenza di alcuni personaggi come Erasmo Palma presidente Professione Tennis, l’avvocato Maria Tamma di Artemisia, Laura Maggi assessore comune di Calenzano, (Carla Mel madrina dell’evento) e Simone Tilli delegato Uisp. L’appuntamento alla 2° edizione.

G. Pul.