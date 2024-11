Donne e violenza, le iniziative

Tante le iniziative promosse dal Comune di Calenzano a novembre per sensibilizzare sul contrasto alla violenza contro le donne. Oggi alle 21 alla biblioteca CiviCa in programma l’incontro ’Gli orfani speciali: diritti e tutele per i figli delle vittime di femminicidio’ con Nunzia Laino e Linda Porzio giuriste e volontarie dell’associazione Insieme a Marianna; Camilla Biondi, psicologa, socia dell’associazione Mara Baronti, e le testimonianze online di Carmelo Calì, presidente di Insieme a Marianna. Domani alle 18, sempre in biblioteca, tavola rotonda ’Non sei sola. Dalla paura alla speranza, dalla violenza alla sorellanza’ con la partecipazione dell’autrice del libro ’Begi (scappa-fuggi)’, Lidia Davidova. Lunedì 25, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 18 in piazza Veneto iniziativa organizzata dalla Presidenza del consiglio comunale con l’Istituto comprensivo di Calenzano e associazione Sale in zucca. Seguirà una fiaccolata.