Donna uccisa in casa a Grosseto, il figlio: “Diverse ipotesi, ma al momento nessuno sviluppo”

Grosseto, 14 giugno 2023 – “Ipotesi tante, ma al momento nessuna novità”. Sono le parole di Alfonsino Marzocchi, arrivato a Grosseto per seguire le indagini per l’omicidio della madre Giuseppina, trovata morta nella casa della figlia a Istia d’Ombrone.

Le indagini vanno in varie direzioni. La donna è stata percossa. Sul corpo sono state trovate diverse ferite. Nell’aggressione è rimasta coinvolta la figlia, poi ricoverata in stato confusionale e anche lei con diverse ferite. Ha detto che delle persone incappucciate hanno aggredito lei e la madre.

“Non so se una giustizia terrena ci sarà – dice – Le indagini proseguono, al momento le ipotesi sono quelle classiche di questi casi”. L’uomo era davanti alla casa dove la donna è stata uccisa. Non vive dalle parti di Grosseto ma qui è tornato per parlare con gli inquirenti e seguire da vicino il caso.