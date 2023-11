Trovata morta la donna scomparsa da Firenze: è stata investita da un treno

Firenze, 15 novembre 2023 – E’ Francesca Antonacci, la signora di 80 anni scomparsa da Firenze il 7 novembre, la donna trovata morta questa mattina lungo i binari ferroviari in zona Peretola a Firenze.

La donna era sparita dalla sua abitazione di Novoli, in via Allori, otto giorni fa. Per le ricerche, attivate fin da subito dai familiari, erano stati impiegati anche i cani molecolari.

La donna sarebbe morta sarebbe dopo l’urto contro un treno. Sul posto è intervenuta la polizia, anche con personale della scientifica.