Firenze, dramma della solitudine: trovata morta in casa da giorni in una pozza di sangue

Firenze, 26 luglio 2022 - Una donna di 79 anni è stata trovata morta all’interno di un appartamento in via Finlandia, a Firenze, zona Gavinana.

La donna era deceduta da tre o quattro giorni. Ad accorgersi del dramma dell'anziana sola, senza figili, una colf che la aiutava nelle faccende domestiche. La 79enne era immersa in una pozza di sangue. Probabilmente è caduta in seguito a un incidente domestico.

In via Finlandia sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica per verificare che la morte non fosse da imputare a un atto violento. L'ipotesi è stata esclusa e si pensa che il decesso sia dovuto a un incidente domestico o a un malore improvviso. Sul luogo è intervenuto anche il 118