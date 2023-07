Donazioni dei cittadini a Bagno a Ripoli: 2400 euro per le associazioni benefiche

Anche quest’anno a Bagno a Ripoli festa del patrono nel segno della solidarietà. Con un piccolo tesoretto, 2400 euro, raccolto grazie alla generosità dei partecipanti, che servirà a supportare tre associazioni benefiche del territorio. È il bilancio della cena in piazza che il 29 giugno ha riunito alcune centinaia di persone in occasione delle celebrazioni dei santi Pietro e Paolo, nel piazzale del giardino “Silvano Nano Campeggi” ai Ponti. Il cuore delle iniziative promosse da Comune, Ccn “Le Botteghe di via Roma” e dalle associazioni del territorio è stata l’occasione per mettere in moto la macchina della solidarietà. Anche quest’anno la cifra raccolta servirà a supportare l’attività delle associazioni “Gli Amici del Cipo” (nata per sostenere un giovane grassinese affetto da Sla), “Un Petalo per Margherita” (giovane affetta dall’atassia di Friedreich, rara malattia genetica neurodegenerativa) e “Un Sorriso per Francesco” (bambino di Antella affetto dalla sindrome di Crouzon). L’altra sera, all’info point del Comune a Ponte a Niccheri, la consegna del ricavato, pari a 800 euro per associazione.