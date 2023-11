“Parte del ricavato dei tagliandi andrà agli alluvionati”. Solidarietà dalla concessionaria

Sesto Fiorentino (Firenze), 15 novembre 2023 – Due euro per ogni tagliando fatto da ora fino al 31 dicembre con la cifra finale che sarà devoluta al Comune di Campi Bisenzio. Il contributo al territorio devastato dall’alluvione dello scorso 2 novembre arriva dalla concessionaria BIAuto di via San Morese a Sesto Fiorentino che, pochi giorni fa, ha inaugurato il nuovo showroom: «Abbiamo preso la decisione di aiutare tutte quelle persone che in questo momento stanno affrontando una prova difficile vedendo le proprie case e oggetti personali distrutti dall’alluvione - sottolinea Dario Salvini Brand Manager BiAuto. Un segno di quanto sia importante non solo lavorare sul territorio, ma anche essere pronti a mettersi in gioco concretamente quando c’è da aiutare la cittadinanza o chi ci vive quotidianamente. Infatti, oltre a devolvere una quota dei tagliandi, BiAuto ha già effettuato una donazione».

Nei giorni scorsi la concessionaria ha anche ospitato un importante evento legato allo sport: la presentazione del team Gazoo Racing targato BiAuto che avrebbe dovuto esordire con il Rally dei Colli Fiorentini a Scandicci poi annullato per il maltempo. Due gli equipaggi che avrebbero dovuto prendere parte al Rally il primo composto da Mattia Zanin giovanissimo pilota di 22 anni con un curriculum già importante e Fabio Pizzol il navigatore e il secondo da ragazzi più maturi con una grande passione e amore per il Motorsport Massimiliano Dei e Dimitri Pistolesi. L’appuntamento con nuove gare è comunque solo rimandato.