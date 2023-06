Don Milani, un francobollo speciale celebra il centenario dalla nascita

Firenze, 1 giugno 2023 - Un francobollo dedicato a don Lorenzo Milani nel centenario della nascita. In occasione dell’apertura del Centenario, al lago Viola all’arrivo della Marcia a Barbiana si è tenuto l’annullo filatelico primo giorno di emissione del francobollo speciale alla presenza della responsabile Macro area centro nord filatelia di Poste Italiane, Barbara Negroni e dell’assessore vicchiese Rebecca Bonanni. L’iniziativa ha riscosso notevole successo, con tante persone che hanno richiesto cartolina e francobollo allo spazio Poste al lago Viola ma anche all’Ufficio postale di Vicchio, dove ancora per qualche giorno è possibile acquistarli. Poste Italiane comunica che l’emissione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a Don Milani è relativo al valore della tariffa B pari a 1,20 euro. La tiratura è di cinquecentomilaquaranta esemplari in fogli da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Tiziana Trinca. La vignetta riproduce un ritratto di Don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro, che pensò la scuola e l’istruzione come strumento per dare voce agli ultimi, formare i cittadini consapevoli e abbattere le disuguaglianze. Completano il francobollo la legenda “Don Lorenzo Milani”, le date”1923 – 1967”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Vicchio. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro. Il bollettino che accompagna l’emissione è firmato dal sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa e da Rosy Bindi, presidente Comitato Centenario Don Milani, e ripercorre la biografia del sacerdote, morto ad appena 44 anni. Maurizio Costanzo