Distrutte cassette per scambio libri

Non sono durate neanche due settimane, prima di finire nelle grinfie dei vandali. Sono state distrutte le cassette in legno colorato a forma di casette nei giardini pubblici di Scandicci, installate grazie al progetto Scambialibro dell’associazione Spingi la Vita realizzato in collaborazione con gli assessorati all’Ambiente e Verde pubblico e alla Cultura del Comune di Scandicci. "Per noi è stata una sonora delusione", ha detto Andrea Pacini, presidente dell’associazione. Adesso si cercano gli artefici di tale atto vandalico.