I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel territorio di Vicchio, più precisamente nella zona di Villore, per la ricerca di un fungaiolo disperso, un uomo di 83 anni, che non ha fatto ritorno a casa dopo ore. L’allarme è scattato nel pomeriggio. Sul posto è stato inviato personale specializzato nella cosiddetta Tas (la Topografia applicata al soccorso), unità cinofile e le squadre dei vigili del fuoco di Prato che operano con il sistema Dedalo, il dispositivo che, in assenza di segnale da parte dei gestori di telefonia mobile, consente di creare una infrastruttura gsm temporanea capace di registrare i telefoni cellulari commerciali nella zona, stimarne la posizione e permettere la localizzazione da parte della squadra di soccorso. Alla mezzanotte le ricerche non avevano ancora dato l’esito sperato.

