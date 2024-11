Disperso nel bosco, invia le coordinate ai vigili del fuoco. Salvato

Borgo San Lorenzo (Firenze), 3 novembre 2024 – Salvato dai vigili del fuoco dopo aver perso l’orientamento nel bosco. E’ successo a Borgo San Lorenzo, in località Ronta, dove un uomo si è smarrito nei pressi di Madonna Dei Tre Fiumi. I pompieri del comando di Firenze, distaccamento di Borgo, sono intervenuti intorno alle 15,20 di oggi, 3 novembre.

Dalla sala operativa, in contatto telefonico con il disperso, sono state fornite le istruzioni per trasmettere le coordinate geografiche, che sono state poi inoltrate alla squadra di terra. Giunti in prossimità, la ricerca è proseguita a piedi nel bosco fino a raggiungere l’uomo disperso, che successivamente è stato accompagnato sulla strada principale per fare rientro a casa.